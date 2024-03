Sarno, i containers attrezzati sono pronti ad ospitare gli alunni del plesso Serrazzeta

Tutto pronto a Sarno. Ultimi sopralluoghi, nell'area mercatale di Via San Valentino, prima dell'imminente trasferimento dei moduli scolastici polifunzionali adeguatamente attrezzati per accogliere gli alunni delle classi della Scuola dell'Infanzia e Primaria del II Circolo Didattico del Plesso "Serrazzeta", il cui edificio sarà abbattuto e ricostruito. La Dirigente scolastica Antonella Esposito con gli Assessori di riferimento Antonio D'Angelo e Gianpaolo Salvato e il Delegato Luigi Astarita si sono recati presso i container polifunzionali per un sopralluogo.



Le strutture prefabbricate assicurano sicurezza e salubrità degli ambienti.

Sono dotate di impianti di climatizzazione e antincendio e sono attrezzate con rampe per persone diversamente abili ed uscite di emergenza con maniglioni antipanico. I moduli scolastici polifunzionali sono dotati inoltre di un'aula refettorio, di un laboratorio informatico e di dotazioni digitali ed informatiche in ogni aula, che garantiranno il pieno svolgimento delle attività curriculari.