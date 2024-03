È giallo sull'incendio di alcune autovetture parcheggiate in via Parmenide all'uno e 15 di stanotte e non si esclude che, dietro il rogo, possa esserci la mano di qualcuno. Sul posto la squadra del Comando di Salerno col supporto di un'autobotte oltre ai carabinieri che ora indagano sull'accaduto.

Quattro le auto coinvolte, sono andate tutte completamente distrutte. L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che altri veicoli potessero prendere fuoco.