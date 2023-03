Mille euro di multa al pusher, niente pena: primi effetti della Cartabia

In casa aveva circa 9 grammi di cocaina, pari a circa 50 dosi ricavabili secondo un narcotest fatto poi successivamente. Giorni fa, è giunta la condanna del tribunale, a Nocera Inferiore, per Claudio Trimarco, 35enne del luogo, ad una multa di 1.050 euro. La difesa - rappresentata dal legale Riccardo Senatore - ha ottenuto dal giudice la sanzione sostitutiva alla pena detentiva di 8 mesi, secondo la riforma ultima della Cartabia. Era il mese di novembre scorso, quando la polizia del commissariato nocerino effettuò un controllo in casa dell’imputato, trovando quei grammi di cocaina, in parte conservati in alcune buste in cellophane, a loro volta posizionate all’interno di una macchina spremiagrumi. Successivi controlli condussero, poi, al sequestro di un bilancino elettronico di precisione, buste in plastica di cellophane e circa 500 euro in contanti. La somma fu inizialmente posta sotto sequestro, perchè ritenuta provento di spaccio, visti anche i precedenti del 35enne. Per quella scoperta finì agli arresti domiciliari poi in divieto di dimora nel comune di residenza, dopo convalida dinanzi al tribunale. Sono novanta i giorni presi dal giudice per il deposito della sentenza. Qualora il 35enne non dovesse saldare quella sanzione, scatterà la pena detentiva di otto mesi, così come da dispositivo emesso dal tribunale di Nocera Inferiore la scorsa settimana.