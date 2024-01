Traffico in tilt per più di quattro ore sul Carmine fino alla Lungoirno e a Fratte. Residenti inferociti e automobilisti bloccati per ore. Super lavoro ieri per la polizia municipale a causa di lunghi incolonnamenti che dalla zona del Carmine si estendevano fino all’imbocco della tangenziale di Fratte. A causare il disagio – secondo l’accertamento condotto dalla polizia locale – un ingente traffico procurato da un intervento improvviso, non programmato alla condotta idrica di via Gelso. Non programmato appunto. Nessuno tra residenti e commercianti sapeva ieri mattina che la strada popolosa del Carmine, a due passi dall’Istituto Trani, cintura nevralgica di collegamento tra il centro e il rione Fratte, sarebbe rimasta chiusa. Molte attività commerciali hanno visto andare in fumo mezza mattinata di lavoro, alle prese con i disagi dei soliti clienti, impossibilitati a transitare con l’auto su via Gelso. Le fasi di scavo per riparare la condotta idrica sono state urgenti. La perdita avvenuta notte tempo ha richiesto lavori urgenti.

GLI ACCERTAMENTI

Ma la ditta che è entrata in azione per conto della Salerno sistemi – stando a quanto accertato dalla polizia locale, diretta dal comandante Rosario Battipaglia e coordinata dal vicario, il capitano Giuseppina Landi – non avrebbe rispettato le prescrizioni dell’ordinanza comunale dei lavori indicati per via Gelso. Accertata la violazione, i caschi bianchi hanno provveduto ad elevare una multa alla ditta incaricata responsabile della chiusura di via Gelso non concordata col Comune. Lo stop alla circolazione, fa sapere la polizia locale, ha determinato un appesantimento infernale per il traffico veicolare in zona. Con auto costrette a fare marcia indietro trovandosi dinanzi allo sbarramento del cantiere di via Gelso. Inevitabile la strozzatura per il resto del flusso veicolare sul Carmine e sulla Lungoirno. Risultato? Una buona fetta di città bloccata per quasi tutta la tarda mattinata, con disagi che si sono registrati anche in orario di apertura delle scuole.

LA FOTOGRAFIA

Una situazione che ha mandato su tutte le furie gli automobilisti. La normalità è tornata solo dopo mezzogiorno. Sei ore circa di traffico complicato anche da una atavica condizione di rallentamento che da mesi attanaglia la Lungoirno, la rotatoria di piazza Montpellier e via Eugenio Caterina. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento sul posto della polizia municipale, che ha impiegato diverse ore per ripristinare il normale senso di circolazione. Ma torniamo all’intoppo registrato in via Gelso. La perdita d’acqua di ieri, i lavori non pianificati con l’amministrazione e i disagi per la circolazione, sono solo le ultime note stonate di mesi difficili per i residenti della zona. L’ultima chiusura di via Gelso risale all’11 novembre scorso, quando anche in quella circostanza si rese necessario l’intervento alla condotta con stop alla circolazione. Anche in quella occasione i residenti e i commercianti manifestarono apertamente il loro disappunto. Non solo caos in via Gelso.

Da novembre la città è stata interessata da un vasto piano di lavori alle condotte idriche finanziati con fondi del Pnrr. Nel corso degli interventi, registrati da via Trieste a Torrione, passando per via Arce, si sono registrati non pochi affanni alla circolazione. E l’allerta sale in vista dei prossimi giorni a causa del piano di lavori programmati per il miglioramento del manto stradale in alcune strade, alle prese con buche, avvallamenti e rattoppi pericolosi per scooteristi, ciclisti e automobilisti.