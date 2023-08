La Turris torna a Torre del Greco: venerdì test con la Gelbison al Liguori

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio al Liguri per la Turris, che torna a lavoro in città dopo due settimane di preparazione nel ritiro irpino di Montella. Seduta pomeridiana quest’oggi per i corallini, doppie sedute – invece – in programma per martedì e mercoledì; allenamento al mattino giovedì, mentre per venerdì è in programma il primo test amichevole del Liguori. Si giocherà contro la Gelbison, retrocessa tra i dilettanti nella passata stagione dopo il primo – storico – campionato in serie C. il fischio d’inizio dell’allenamento congiunto è fissato alle ore 18. Nell’intervallo del test coi cilentani è prevista una “passerella” per mister Caneo, staff e squadra, che saranno così presentati alla tifoseria.

Gli allenamenti settimanali si svolgeranno a porte chiuse al mattino, mentre l’accesso del pubblico sarà libero in occasione delle sedute pomeridiane.