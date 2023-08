Juve Stabia, la grinta di Thiam: «Il Menti deve essere il nostro fortino»

Manca almeno un mese all’avvio del nuovo campionato, e la Juve Stabia prosegue il suo percorso di avvicinamento alla stagione 2023/24 in attesa dei prossimi innesti di mercato, necessari a completare la rosa di Guido Pagliuca. Tra le certezze di questo primo scorcio di stagione, protagonista del precampionato, e già beniamino dei tifosi, l’ex Foggia, Demba Thiam guarda con il sorriso alle prime uscite stagionali: “Sto bene qui – queste le sue parole -, sono stato subito accolto bene dal gruppo, e sono convinto che potremo far bene tutti insieme. L’obiettivo di queste settimane è in primis conoscerci bene, cercare di far quadrato, per superare tutti insieme i momenti belli e quelli difficili del campionato. Conoscevo già Mignanelli che mi ha aiutato nei primi giorni”.



La Juve Stabia una scelta dettata anche da chi lo ha preceduto: “Sicuramente.

Mi hanno parlato tutti bene di questa piazza, e non ho avuto dubbi alla chiamata del direttore sportivo. Sono sereno, stiamo lavorando bene, l’obiettivo è arrivare quanto prima ai punti salvezza in un campionato difficilissimo, poi se saremo bravi proveremo a fare qualcosa in più. Le gare interne saranno fondamentali, anche perchè il Menti può essere un vero fortino”.