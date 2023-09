Finalmente arrivano buone notizie dall'infermeria giallorossa. Ciano e Improta hanno già ripreso a correre, Agazzi lo sta facendo da diversi giorni mentre Alfieri si è addirittura già aggregato al gruppo. Queste le prime, sostanziali novità emerse dalla ripresa degli allenamenti di ieri, insieme alle prime prove riguardanti l'assetto sul quale il tecnico sta facendo tutte le valutazioni del caso (ieri provata la difesa a quattro, ma quella a tre rimane un'opzione: tutto dipenderà dall'eventuale impiego di Terranova dal primo minuto). Ovviamente, come già ribadito, nessuno di questi sarà disponibile per la trasferta di domenica a Caserta. Al massimo Andreoletti potrebbe pensare di convocare Alfieri per permettergli di tornare a respirare il clima del ritiro pre-gara, in attesa che il ragazzo ritrovi la condizioni e possa finalmente dare una mano nella zona nevralgica del campo, lui che è l'alternativa designata di Agazzi come regista basso. Il Benevento dovrà quindi tener duro per un altro paio di gare. Le previsioni dicono che, superato settembre, magari anche senza lasciare troppi punti per strada, a partire da ottobre Andreoletti dovrebbe poter contare su un ventaglio più ampio.

Confermate le sensazioni positive per Ciano: la distrazione muscolare di primo grado all'adduttore si è rivelata meno grave di quanto inizialmente ipotizzato e quindi l'attaccante di Marcianise dovrebbe rientrare prima del previsto, molto probabilmente già per la sfida del 25 a Brindisi. Stesso discorso per Improta. Alfieri potrebbe esserci, invece, per la gara interna di giovedì contro il Taranto, mentre Agazzi può tornare il primo di ottobre contro il Crotone.

E proprio a cominciare dal Crotone, la Lega Pro ha reso noto il calendario dei prossimi sei turni, ovvero le giornate dalla sesta all'undicesima. Contro i pitagorici si gioca alle 18.30 al «Ciro Vigorito». La domenica successiva, l'8 di ottobre, i giallorossi faranno visita all'Audax Cerignola (20.45). Sempre di domenica, il 15 ottobre, gli uomini di Andeoletti tornano a disputare un match interno contro il Picerno, e per la prima volta scenderanno in campo di primo pomeriggio, ovvero alle 14. Sei giorni dopo, sabato 21 ottobre, Marotta e compagni affrontano il Sorrento fuori casa, ma i costieri, per via dell'indisponibilità del campo «Italia», i cui lavori di adeguamento non sono ancora nemmeno cominciati, sono costretti a emigrare a Potenza per i match interni. Il 26 ottobre, di giovedì, turno infrasettimanale allo «Zaccheria» di Foggia sempre alle 20.45. Infine, nell'undicesima giornata il Benevento sarà di scena ancora al «Vigorito» contro il Potenza (lunedì 30 ottobre alle 20.45).

Sorteggiato inoltre il tabellone della Coppa Italia di C. I sanniti esordiranno nel primo turno eliminatorio in casa contro il Giugliano, anche se non è stata ancora fissata la data, in un lasso temporale che va da martedì 3 a giovedì 5 ottobre (gara unica a eliminazione diretta, in caso di parità supplementari e rigori). Se i giallorossi dovessero accedere al secondo turno eliminatorio (dal 7 al 9 novembre), incontrerebbero la vincente di Latina-Casertana e poi ancora agli ottavi (dal 28 al 30 novembre) una tra Pescara, Fermana, Ancona e Pineto.

Nel frattempo l'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive riunitosi mercoledì pomeriggio ha fissato una serie di limitazioni per i tifosi giallorossi in trasferta al «Pinto»: tetto massimo per le presenze nel settore ospiti che sarà stabilito dal Gos, accesso ai ticket del settore ospiti riservato solo ai possessori di «Fidelity Card» del Benevento Calcio, i residenti a Benevento e provincia potranno accedere solo al settore ospiti, rafforzamento del servizio stewarding anche nelle attività di filtraggio e pre-filtraggio. La prevendita resta sospesa e verrà sbloccata solo dopo la riunione del Gos, rinviata a questa mattina.