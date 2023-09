Per Turris-Sorrento servizio bus Eav a fine partita riservato ai tifosi rossoneri

Grazie al fattivo interesse del dirigente delegato ai rapporti istituzionali Giuseppe Tito e del presidente dell’EAV Umberto De Gregorio, domenica sera in occasione di Turris - Sorrento è stato predisposto un servizio bus sostitutivo dei treni EAV per favorire il deflusso dei tifosi rossoneri in uscita dallo stadio di Torre del Greco.

Il servizio si effettuerà a partire dalla fine della partita, alle ore 23 circa, in raccordo con le indicazioni che daranno le forze dell'ordine per garantire l’ordine pubblico.

I quattro bus partiranno in prossimità dello stadio di Torre del Greco - Via Vittorio Veneto 11 - ed effettueranno fermate in prossimità delle stazioni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello e Sorrento.

Per quanto concerne invece l’afflusso allo stadio Liguori sarà possibile per i tifosi del Sorrento arrivare nei pressi del settore ospiti con i treni di linea EAV.

La società rossonera invita i propri sostenitori a spostarsi da Sorrento a Torre del Greco in modo organizzato e possibilmente in discreto anticipo rispetto all’orario di inizio della partita al fine di accedere nel modo più rapido e sicuro nel settore ospiti. Trecento biglietti riservati ai sostenitori rossoneri