Pronti, via. Inizia questa sera con l'anticipo del De Cristofaro tra Giugliano e Sorrento il nuovo campionato di serie C, quello delle sette squadre campane ai nastri di partenza. Il ripescaggio ufficiale della Casertana ha completato il girone meridionale infiammando fin d'ora tifosi ed addetti ai lavori con tanti capoluoghi di provincia e pretendenti al salto di categoria. Ad aprire per la Campania il primo derby Giugliano-Sorrento. I vesuviani di Di Napoli si sono rafforzati e sia pur perdendo il bomber Marotta, tornato al Benevento dopo poche settimane in gialloblù, sembrano avere una rosa di tutto rispetto. Gli ex stabiesi Russo, Berardocco e Caldore sembrano dare certezze in tutti i reparti, insieme ai gol di Bernardotto e De Sena. Il Sorrento di Maiuri, con la grana del campo per le gare interne (saranno disputate a Potenza), punta su un gruppo ben rodato, senza primedonne, per una salvezza tranquilla. Kone e Blodnett portano in dote esperienza. Sulle maglie del Sorrento confermato lo sponsor Msc Crociere, il gruppo del Comandante Gianluigi Aponte: da quest'anno è anche sulle divise del Napoli.

Il programma del primo turno accende i riflettori domani sul Partenio di Avellino, dove l'undici di Rastelli, contro il Latina, prepara l'assalto alla serie B. Tutto esaurito nello stadio degli irpini che confidano nei gol di Trotta ed in un gruppo solido per tentare la scalata al vertice. Ancora un derby domenica sera, quello del Liguori tra Turris e Benevento. Gara infuocata fin dalla vigilia per la decisione del Gos di ridurre i tagliandi a disposizione dei tifosi provenienti dal Sannio: 300 quelli disponibili a fronte degli 800 annunciati alla vigilia. I giallorossi di Andreoletti saranno chiamato giocoforza ad essere battistrada del campionato dopo il doppio salto indietro dalla A alla C. Una rosa di categoria superiore, con i due bomber Moncini e Marotta e l'esperienza di Improta che rappresentano una garanzia in terza serie. La Turris, dal canto suo, punta tutto sul ritorno di Caneo in panchina. Il tecnico portò i corallini ai playoff due anni fa ed ora si proverà a ripetere quel risultato con la conferma di Maniero, Giannone, ed il jolly Scacabarozzi.

Serata di esordio, a Monterosi, anche per la Juve Stabia di Pagliuca. Una vera e propria rivoluzione quella del presidente (ed ora socio unico) Andrea Langella, che ha scommesso sul diesse Lovisa. Candellone è un bomber che dà certezze per la categoria, al suo fianco nelle ultime ore è arrivato Piovanello. La grande scommessa il baby della Primavera del Napoli, Marranzino, in ritiro con la squadra di Garcia. Infine la Casertana. Non sarà in campo, visto il ripescaggio di mercoledì, e avrà tempo fino all'8 ottobre per completare il mercato (vicino lo stabiese Ricci) e per rinforzare l'assetto societario: c'è la proposta dell'imprenditore Pasquale Granata Pagano per il patron D'Agostino.