Si va verso il via libera ai tifosi del Benevento sebbene con qualche limitazione, ma il tutto deve essere ancora ufficialmente stabilito. La riunione del Gos ieri non si è più svolta poiché si attende dall'Osservatorio del Viminale la notifica delle linee guida da recepire e, quindi, da adottare per il derby considerato a rischio dal Casms. A ogni buon conto, sarà prevista la presenza di supporter sanniti ma per un numero massimo oscillante tra le 400 e le 500 unità a fronte di una capienza massima di 800 fissata per il settore ospiti del "Pinto", ubicato in curva Nord, numero che poi sarà stabilito dal Gos.

Altre "raccomandazioni" sono l'obbligatorio possesso della fidelity card per favorire una migliore identificazione del tifoso, il rafforzamento in termini di numero degli steward da impiegare e, infine, i residenti nella provincia di Benevento potranno accedere solo nel settore ospiti. Un particolare quest'ultimo, che lascia un po' di amaro in bocca a quei non pochi tifosi della Casertana che vivono in comuni della provincia di Benevento ma che sono limitrofi al territorio casertano come Limatola e Sant'Agata dei Goti, tanto per citare un esempio. In ogni caso, tutto sarà deciso oggi in modo da far partire la vendita dei biglietti per la partita che inizierà alle 20.45. Decisive saranno anche le risultanze che emergeranno dal sopralluogo al Pinto effettuato ieri sera.

Nel frattempo, è entrata nel vivo la preparazione della Casertana. Ieri al Pinto, allenamento congiunto con la formazione del Why Not Brand Football, compagine di Aversa di Prima categoria. Test svoltosi rigorosamente a porte chiuse, lontano da occhi e orecchie indiscrete, come è abitudine del tecnico Cangelosi in modo da non dare punti di riferimento agli avversari di turno. Si aspettavano risposte importanti dal settore offensivo, risposte che sono puntualmente arrivate, chiaramente nei limiti della effettiva consistenza dello sparring partner: 11-0 il risultato finale con doppiette delle punte Turchetta, Tavernelli, Curcio e Montalto e una rete a testa per l'attaccante Carretta, il terzino Anastasio e il centrocampista Matese. Di fatto, l'intero reparto offensivo rossoblù è andato a segno con la sola eccezione di Taurino. Importante anche la risposta di Montalto, apparso al suo arrivo non al massimo della condizione ma che sembra non aver perso il fiuto del gol. Bene sia Tavernelli, al di là della doppietta, e del centrocampista Toscano che hanno smaltito i problemi di affaticamento accusati nei giorni scorsi e che gli hanno impedito loro di prendere parte alla prima uscita stagionale la scorsa settimana contro il Team Campania.

Definiti, intanto, anticipi e postici dalla sesta all'undicesima giornata. La Casertana nel sesto turno affronterà in casa domenica 1 ottobre il Catania con fischio d'inizio alle 14. Sette giorni dopo trasferta a Monterosi, sempre con inizio alle 14, mentre il derby contro l'Avellino si giocherà al "Pinto" lunedì 15 ottobre alle 20,45. Trasferta a Brindisi domenica 21 ottobre (ore 14), mentre nel turno infrasettimanale previsto nell'undicesima giornata la Casertana ospiterà la Juve Stabia mercoledì 24 ottobre con inizio per le 20.45. Definiti anche gli accoppiamenti della Coppa Italia di Lega Pro con la Casertana che nel primo turno sarà ospite del Latina. Non ancora stabilito il giorno di disputa della gara, comunque nell'intervallo tra il 3 e il 5 ottobre. Chi vincerà affronterà la vincente del confronto tra Benevento e Giugliano. In considerazione del fatto che si dovranno recuperare i match contro Monopoli, in casa, e Messina, in trasferta, rispettivamente il 27 settembre e l'11 ottobre, la formazione di Cangelosi è attesa da un tremendo tour de force con dieci impegni, tra campionato e coppa Italia, da sostenere nello spazio di 37 giorni per una media di una partita ogni quattro giorni circa.