Giugliano senza allenatore: slitta ancora l'annuncio del sostituto di Di Napoli

Ancora silenzio in casa Giugliano dopo l'esonero - ufficializzato due giorni fa - del tecnico Raffaele Di Napoli. La società gialloblu non ha ancora reso noto il nome del suo successore. Un caso che sta facendo discutere (e non poco) la tifoseria. Il club ha sondato diversi tecnici, ma l'intesa non è stata trovata (al momento) con nessuno dei papabili, Roberto Occhiuzzi su tutti.

Sembrano essere sfumate, intanto, anche altre piste: quelle relative a presunte trattative con Walter Novellino e Gaetano Fontana. Le ultime sedute di allenamento sono state dirette da Franco Ascione, collaboratore tecnico ingaggiato nei giorni scorsi. La squadra si prepara alla trasferta di Francavilla, altro match che sulla carta si preannuncia particolarmente insidioso.