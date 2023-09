Bachini "blinda" la Juve Stabia: «Col Monopoli per confermarci»

Un punto che fa morale, ma che ha fatto anche tanta classifica. Il primato ben saldo, a dispetto dei proclami di una salvezza che resta sempre il primo vero obiettivo dell'anno, la Juve Stabia si gode il momento, e dopo lo 0-0 di Cerignola si prepara alla sfida di domenica col Monopoli.

"E' stato un punto prezioso su un campo difficile - chiarisce il centrale Bachini -, non so quante squadre portaranno a casa punti da Cerignola. La difesa? Subiamo poco anche grazie ai compagni degli altri reparti che non si tirano mai indietro nel dare una mano. Stiamo bene, dobbiamo sfruttare al meglio questo momento positivo".

Con i pugliesi, al Menti, obiettivo continuare la striscia di risultati, forti anche del ritrovato entusiasmo della piazza: "I tifosi potranno darci una grande mano, è una partita tutt'altro che semplice contro un buon avversario. Col Monopoli serve concentrazione, ma siamo convinti dei nostri mezzi. Il gruppo è ormai consolidato, si può solo crescere".