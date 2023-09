Nel match di recupero del primo turno di campionato la Casertana deve rinviare nuovamente l'appuntamento con la vittoria, fermata sul punteggio di parità da un buon Monopoli nel recupero della prima giornata. Quattro pareggi in altrettante gare. La compagine rossoblù passa subito in vantaggio con Curcio, alla sua terza rete consecutiva, poi con il passare dei minuti appare poco brillante, complice anche la buona prestazione degli ospiti (anche loro mai vittoriosi). Bene Casoli, autore dell'assist in occasione del gol del vantaggio rossoblù, mentre da dimenticare la prestazione del portiere Venturi, apparso non irreprensibile in occasione del pari del Monopoli, ma anche autore di alcuni disimpegni da brividi.

APPROFONDIMENTI Giugliano, Occhiuzzi in pole per la sostituzione di Di Napoli Casertana all'assalto, Cangelosi: ​«Puntare sulle ripartenze» Benevento: Ferrante letale, funziona la cura Andreoletti

Cangelosi conferma il 3-5-2 visto all'opera nel secondo tempo di Latina e per l'intera gara contro il Potenza. Conferme per Soprano e Curcio che hanno recuperato dai rispettivi colpi alla testa rimediati a Potenza, mentre Carretta e Montalto, come previsto, partono dalla panchina. Out Turchetta, colpito duro nel turno infrasettimanale, mentre Fabbri si accomoda in panchina con Anastasio a giostrare nella posizione di quinto a sinistra di centrocampo per effetto della partenza da titolare di Sciacca, in panchina a Potenza. Casertana subito avanti e già pericolosa in avvio con una punizione calciata da Curcio sulla quale gli avanti rossoblù mancano per un soffio la deviazione vincente.

Passano pochi minuti e la Casertana passa in vantaggio. Discesa dalla destra di Casoli che giunge fino in piena area e perfetto suggerimento rasoterra per l'accorrente Curcio che in spaccata di sinistro gonfia la rete. La Casertana prova a cavalcare l'onda, ma dopo una conclusione di Damian parata, è Venturi intorno al quarto d'ora a mettere in angolo una pericolosa conclusione, la prima del Monopoli, di D'Agostino. Scampato il pericolo, la Casertana si riaccende e Tavernelli scalda i guantoni del portiere avversario.

Ma con il passare dei minuti i rossoblù perdono un po' troppo campo anche per effetto del pressing e del buon giro palla del Monopoli. A ogni buon conto, dopo un colpo di testa alto di Cargnelutti su punizione di Borello, è la Casertana a rendersi pericolosa con Damian sulla cui conclusione è bravo Perina a distendersi in tuffo e sventare la minaccia. Nel finale un paio di azioni pericolose del Monopoli ma Celiento e Anastasio fanno buona guardia.

Nella ripresa Cangelosi cambia volto alla squadra tornando al 4-3-3 inserendo Calapai, Fabbri e Carretta al posto, rispettivamente, di Sciacca, Anastasio e Damian. Ed è di Casoli la prima conclusione pericolosa che sibila l'incrocio dei pali. La gara, tuttavia, si mantiene sui binari dell'equilibrio ed è l'ex rossoblù Starita a sfiorare il palo alla destra di Venturi. Il Monopoli gioca bene e al 16' giunge il meritato pari proprio di Starita che sfrutta un buco nella difesa per mettere a segno a porta sguarnita. La Casertana prova a reagire, Cangelosi irrobustisce la linea offensiva con Montalto per Curcio, ma è Soprano a divorare di testa il vantaggio. Dopo ci prova Carretta di testa ma Perina fa buona guardia. La Casertana insiste nel pressing, ma l'unica opportunità giunge in pieno recupero con una conclusione di Proietti che sfiora il palo. Al termine gli applausi del pubblico. Domenica (ore 14) arriva il Catania.