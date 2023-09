La Casertana recupera stasera (fischio d'inizio alle 20.45) il match della prima giornata del girone d'andata ospitando il Monopoli con il chiaro intento, dopo tre pareggi consecutivi, di fare finalmente bottino pieno. «È dalla prima giornata che abbiamo sempre giocato per i tre punti dice Cangelosi -. Se arrivano, poi, dipende da tanti fattori a iniziare dall'avversario che hai di fronte. Il fatto di dover giocare ogni tre giorni comporta determinate situazioni. Di fatto, non ci alleniamo mai perché il giorno dopo la partita facciamo solamente scarico e poi facciamo rifiniture in funzione della partita da giocare. In pratica, i nostri allenamenti sono le partite e vorrei che questo sia ben chiaro perché capisco l'euforia dell'ambiente, ma la situazione attuale è che non ci alleniamo mai, ma giochiamo soltanto».

APPROFONDIMENTI Salernitana, la carica di Sousa: ​«Energia positiva per la vittoria» L'Avellino di Pazienza, tre pilastri per il bunker Casertana-Monopoli: nel recupero i rossoblù cercano la prima vittoria

Fatto sta che in queste tre partite, in termini di qualità del gioco, la Casertana ha mostrato di essere in crescendo. È mancato probabilmente quel pizzico di cinismo in più in fase conclusiva per portare a casa il risultato pieno con particolare riferimento alle gare di Latina e Potenza. «Stiamo lavorando su questo dice Cangelosi Se riusciamo ad arrivare con ripartenze più veloci portando, quindi, più gente dentro l'area, abbiamo maggiori possibilità di fare gol. Se arriviamo, invece, con il singolo giocatore, la cosa si fa più difficile. In questo momento Curcio è il terminale di riferimento perché sfrutta il lavoro che davanti fa Tavernelli».

L'avversario di stasera viene da un brutto stop rimediato domenica ad Avellino. Stessa situazione capitata alla vigilia del match di Potenza con i lucani reduci da una netta sconfitta (0-3 sul campo della Juve Stabia). Anche per questo, Cangelosi non si fida più di tanto. «Il Monopoli è una squadra che gestisce benissimo la palla - continua il tecnico - Ha un gioco ben delineato costruendolo sempre dal basso senza mai buttare via la palla, per cui bisognerà stare sempre molto attenti. È una squadra, quindi, cui piace giocare e starà a noi trovare le idonee contromisure per metterli in difficoltà. Nel primo tempo ad Avellino, chiuso sul risultato a reti bianche, non hanno mai sofferto, mentre nella ripresa, una volta subito il gol si sono un po' disuniti anche perché stiano parlando di una squadra dall'età media abbastanza giovane. Però quello di Avellino è un campo dove si può perdere perché stiamo parlando di una compagine costruita per vincere il campionato. La parte finale di quella partita, poi, la ritengo assai relativa e poco indicativa circa il valore del Monopoli che, ripeto, è una squadra che gioca bene e che va tenuta in debita considerazione ogni volta che la si affronta».

La Casertana si presenta al match con qualche problemino in termini di formazione. Il centrale difensivo Soprano e l'attaccante Curcio, autore degli unici due gol messi a segno dalla Casertana, entrambi infortunati alla testa ricordo di uno scontro di gioco aereo a Potenza, non sembrano al meglio. Tuttavia, dovrebbero essere della partita con Curcio che, stringendo i denti, potrebbe partire nell'undici titolare. Convocati Carretta e Montalto, che dovrebbero partire dalla panchina e tornare utili a partita in corso, magari a ridosso della parte finale della gara, mentre l'unico assente è Turchetta, colpito duro a Potenza. Curiosità per il modulo che Cangelosi intenderà adottare. Nel secondo tempo di Latina ha optato per un 3-5-2, schieramento che ha riproposto sin dal primo minuto a Potenza. «In questo momento dobbiamo fare di necessità virtù conclude Cangelosi -. Per fare il tipo di gioco che intendo io ci vuole una condizione particolare e dei giocatori particolari. La squadra è costruita per giocare in un determinato modo, ma in questo momento non è pronta per farlo». Cangelosi probabilmente si affiderà nuovamente al 3-5-2 che prevede l'impiego di Venturi in porta con il terzetto difensivo formato da capitan Celiento, Sciacca e Anastasio; in mezzo al campo Proietti davanti alla difesa affiancato dalle mezzali Damian e Toscano con Casoli a destra e Fabbri a sinistra; in attacco il tandem composto da Curcio e Tavernelli.