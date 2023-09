Primo, non prenderle. L'Avellino di Pazienza è ripartito da una massima vecchia quanto il calcio e gongola per la sua difesa a tenuta stagna: fondamentale non meno dell'attacco, che si è finalmente sbloccato realizzando cinque gol, per conquistare 7 punti in tre partite nel giro di soli otto giorni. Pareggiando 0-0 contro il Foggia i lupi sono riusciti a smetterla di raccogliere almeno un pallone in fondo al proprio sacco. Uno sgradevole appuntamento fisso che si ripeteva, puntualmente, dal primo febbraio (Potenza-Avellino 2-4), dalla terza giornata di ritorno della scorsa stagione. L'inversione di tendenza è arrivata per effetto della somma di tanti fattori. Uno di questi è senza ombra di dubbio l'esperienza di Rigione, assente per squalifica nei primi due turni di campionato.

APPROFONDIMENTI Salernitana, la carica di Sousa: ​«Energia positiva per la vittoria» Casertana all'assalto, Cangelosi: ​«Puntare sulle ripartenze»

Poter contare sull'ex capitano del Cosenza ha permesso di compiere un deciso passo in avanti in termini di affidabilità e sicurezza. Un riferimento solido nel cuore del pacchetto arretrato di cui hanno giovato anche Cionek, Benedetti e Ghidotti. I protagonisti della costruzione del bunker difensivo.

Un capitolo a parte va aperto proprio sul portiere, bravissimo a cancellare l'errore al debutto contro il Latina a partire dalla successiva sfida in trasferta con la Juve Stabia. Nella partita che è costata l'esonero a Rastelli l'estremo difensore ha dimostrato a suon di interventi da applausi che un errore può capitare a tutti ma che il talento non si dimentica. La preparazione in ritiro con Dei e il lavoro svolto passando tra le mani (per rimanere in tema) di Pagotto stanno pagando. Reattivo tra i pali e in crescita nelle uscite, sul successo contro il Monopoli ha inciso pure un suo tocco sulla punizione di Iaccarino mandata a schiantarsi contro la traversa: a velocità naturale in pochi se ne erano accorti.

Per arrivare a festeggiare l'ormai celebre clean sheet non basta, però, la prestazione positiva di un singoli o di un reparto ma è indispensabile una fase di non possesso a cui partecipi tutta la squadra. Il miglioramento della condizione fisica generale e la mano di Pazienza sono stati, in tal senso, non meno determinanti.

Il ritmo partita acquisito giocando tante partite ravvicinate si è tradotto in campo in una sempre più evidente facilità di corsa che prima mancava sia per l'oggettiva necessità di tempo per rendere omogenea la forma tra chi è arrivato negli ultimi giorni di mercato e chi è stato a disposizione dall'inizio sia per l'ansia da prestazione che è stata spazzata via dai gol di Tito e Sgarbi.

Il 3-5-2 per il quale ha optato l'allenatore di San Severo si è rivelato, di pari passo, la chiave di volta tattica per esaltare i progressi in termini di brillantezza atletica del collettivo venendo declinato secondo precise indicazioni: ridurre le distanze tra i reparti alternando momenti in cui posizionarsi tutti dietro la linea del pallone ad altri caratterizzati da pressing alto per recuperare palla e impedire agli avversarsi di impostare il gioco. Un aggressione feroce che ha favorito gli errori altrui ed aumentando il numero di palle recuperate. Domenica prossima, a Messina, Pazienza e l'Avellino proveranno a inanellare il quarto risultato utile di fila e imprimere un'ulteriore discontinuità rispetto al recente passato: c'è l'occasione per superare Rastelli e Gautieri, che rispettivamente tra l'11 e il 23 dicembre e tra il 19 febbraio e il 5 marzo 2022 erano riusciti, proprio come il neo-tecnico, a tenere la porta dell'Avellino con la saracinesca calata per tre match consecutivi. Se la missione dovesse essere compiuta si potrebbe mettere nel mirino Braglia, che dal 7 febbraio al 7 marzo 2021 organizzò una impenetrabile linea Maginot che impedì a chiunque si parasse di fronte di perforare la retroguardia irpina per ben sei partite.