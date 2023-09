Giugliano, Occhiuzzi in pole per la sostituzione di Di Napoli

Roberto Occhiuzzi, ex tecnico del Cosenza, è in pole per la sostituzione di Raffaele Di Napoli alla guida del Giugliano.

Il tecnico 43enne, contattato dai dirigenti gialloblu, avrebbe preso tempo per valutare la proposta.

Ad oltre 24 ore dall'esonero di Di Napoli, i gialloblu sono acnora privi della guida tecnico. Oggi la seduta di allenamento è stata diretta dal collaboratore tecnico Ascione e dal preparatore atletico.

Il nodo sarà sciolto al massimo entro la mattinata di domani. Tra i papabili per la sostituzione di Di Napoli figura anche l'ex calciatore azzurro Gaetano Fontana. Tramontate le ipotesi Taurino, Raffaele e Troise.