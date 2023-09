Una squadra più di lotta che di governo. Il mese di settembre è andato al di là delle migliori previsioni. Doveva essere un mese di sofferenza, sono state 4 settimane e mezzo di crescita graduale grazie all'alleggerimento dalle zavorre, a uno spogliatoio in cui ognuno è libero di dire la sua e sentirsi protagonista, e alla prima passata di intonaco su un progetto fallito, demolito e poi ricostruito. Il Benevento pragmatico e resiliente piace alla gente: senza fronzoli e grilli per la testa, consapevole della propria forza e del fatto che laddove non si arrivi con il palleggio e la qualità, si può sempre approdare con la testa e con il cuore, con le unghie e con i denti, ma soprattutto con il furore agonistico.

Il primo step va bene così, tra parziali certezze e punti in saccoccia. Verrà il tempo in cui questa squadra farà registrare progressi tali da cominciare a divertirsi e far divertire il pubblico, perché - inutile nasconderlo - ancora in una fase embrionale rispetto a ciò che è stato pianificato da società e staff tecnico. Lo sviluppo della manovra è un argomento sempre al centro dei pensieri di Andreoletti. Che in questo momento è chiamato a mantenere il giusto equilibrio tra consapevolezze acquisite (vedi la solidità garantita dalla difesa a tre, ma pure la gagliardia nell'approccio ai contrasti, come pure l'attitudine a non farsi ma mettere sotto da nessuno e a sembrare sempre in controllo) e il bisogno impellente di iniettare qualità, aumentando tasso di imprevedibilità, incidenza delle fiammate e libera interpretazione della creatività. Aver sfatato il tabù trasferte dopo 291 giorni di digiuno rappresenta pure una notevole iniezione di fiducia, il viatico ideale per affrontare il Crotone in quello che sarà il primo, vero esame di maturità per questa squadra contro una diretta concorrente per le posizioni di vertice.

Ieri, intanto, il tecnico ha concesso 24 ore di svago ai giallorossi, che riprenderanno ad allenarsi oggi. Mirino puntato sul confronto con i calabresi per quella che da sempre è una sfida molto sentita dalla tifoseria. Andreoletti vorrebbe giocarsela con tutte le frecce a disposizione nel proprio arco ed è per questo che aspetta impaziente notizie dall'infermeria: da capire se Terranova e Ciciretti, fermi nel weekend per affaticamenti muscolari, abbiano smaltito i rispettivi infortuni.

Lo si saprà soltanto in mattinata, quando entrambi si presenteranno all'antistadio «Imbriani» dopo aver trascorso qualche giorno di riposo. Nessuno dei due dovrebbe avere problemi seri, visto che sono stati diagnosticati loro solo leggeri fastidi. Ovviamente la speranza dell'allenatore è di riaverli già per il match con i pitagorici in programma domenica alle 18.30 al «Ciro Vigorito». Questo gli permetterebbe di mantenere integro e senza deroghe il cronoprogramma stilato per i prossimi appuntamenti.

A partire dal big match con gli uomini di Zauli, i giallorossi disputeranno 3 gare nell'arco di 7 giorni. Il tecnico bergamasco vuole assicurare a Terranova e Ciciretti il necessario minutaggio, sfruttando magari i finali di gara (tra i due incontri di campionato con Crotone e Audace Cerignola) come pure il primo turno di Coppa Italia di C contro il Giugliano già fissato per mercoledì prossimo (alle 20.45) in gara casalinga unica (con supplementari e rigori). Devono mettere benzina nelle gambe e ritrovare la condizione anche i vari Ciano, Agazzi e Alfieri, reduci da stop più o meno lunghi e coloro ai quali per ora sono stati regalati solo scampoli come Kubica, Carfora o chi non è stato addirittura mai impiegato come Sorrentino.

Si tratta di pedine che saranno utilissime nel prosieguo della stagione in terza serie, quando occorrerà contare sull'apporto di tutti e su una rosa ampia per ovviare a squalifiche, infortuni e altri impedimenti di sorta.