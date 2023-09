Il Sorrento apre alla Divisione Calcio paralimpico e sperimentale

Il Sorrento Calcio in collaborazione con la Cooperativa Sociale Alma darà vita quest’anno alla squadra “For Special” che vestirà i colori rossoneri nel campionato denominato “Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale”.

La squadra Sorrento For Special, fortemente voluta dal presidente della Cooperativa Sociale Alma - Albino Gargiulo - che è sempre alla ricerca di nuovi stimoli per i suoi giovani, offrirà a tutti i ragazzi con disabilità cognitivo-relazionali l’occasione di far parte di una vera e propria formazione di calcio e fare sport in un ambiente sereno e giocoso, per di più con istruttori di valore come Giuseppe Cacace e Salvatore Costantino.

Dopo aver partecipato nei giorni scorsi all’Open Day organizzato dal C.R.

Campania Figc LND presieduto da Carmine Zigarelli (con il patrocinio della FIGC Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale), il Sorrento For Special inizierà presto gli allenamenti e si preparerà a meglio per il via del campionato organizzato dalla FIGC.