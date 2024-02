Calato il sipario sulla sessione invernale del calciomercato, la parola passa definitivamente al campo. La Casertana è attesa stasera (inizio ore 20.45) dal secondo impegno consecutivo casalingo ospitando al "Pinto" il Potenza. Imperativo d'obbligo per la compagine rossoblù è tornare alla vittoria dopo che nei precedenti tre turni di campionato ha racimolato appena un punto.

«È una partita dove dobbiamo fare di tutto per cercare di ripartire dice il tecnico Vincenzo Cangelosi e di ritrovare il passo che avevamo fino a qualche settimana fa. È normale che dopo tre partite, tutte comunque totalmente diverse tra loro, in cui abbiamo conquistato solo un punto dobbiamo concretizzare quello che riusciamo a costruire. Nell'ultima partita, quella contro il Latina, infatti, potevamo sfruttare meglio quello che abbiamo fatto. Poi è normale che quando la gara resta in bilico la stessa può avere un esito diverso da quello sperato». Leitmotiv della settimana sicuramente le notizie riguardanti la cabina di regia con Proietti fermo per l'intera fase di preparazione alla partita e con Toscano alle prese con noie a una caviglia che ne hanno fortemente condizionato il lavoro.

A queste si aggiungono le imperfette condizioni di Celiento, mai sceso in campo in questo 2024 per problemi al piede, e l'assenza di Anastasio, appiedato per un turno dal giudice sportivo per raggiunto limite di cartellini gialli.

«Proietti è fuori dice Cangelosi ma più che altro in via precauzionale perché nel complesso l'infortunio non è di grave entità. Però non è il caso di rischiarlo in considerazione del fatto che ci aspetterà un ciclo di partite piuttosto complicate. Toscano si è allenato con noi negli ultimi giorni, ma non è ancora al meglio, poi bisognerà valutare se è il caso di schierarlo. In ogni caso è convocato, così come Celiento che sta certamente migliorando, anche se poi bisognerà vedere come reagirà il piede infortunato aumentando il carico di lavoro. In ogni caso lo stesso Celiento non sarà utilizzabile».



Alla luce della situazione descritta da Cangelosi è lecito aspettarsi un cambio di rotta almeno per questa partita riguardo l'assetto tattico con riferimento al modulo da adottare? Lo stesso storico ex secondo di Zdenek Zeman lo esclude. «Non credo ci saranno novità in tal senso dice Cangelosi perché, quello che provo, lo faccio nel caso in cui lo svilupparsi di eventuali problematiche nella partita non mi facciano trovare impreparato, perché altrimenti la squadra potrebbe subire uno sbilanciamento. Faccio delle prove, insomma, perché voglio essere pronto a qualsiasi evenienza. Ma continueremo comunque a giocare con il 4-3-3». Casertana, quindi, che scenderà in campo con l'ormai consueto modulo tattico che prevede l'impiego di Venturi in porta; in difesa Sciacca e Bacchetti in posizione centrali con Calapai e Nicoletti (sostituto dello squalificato Anastasio) ai lati. A centrocampo, cabina di regia affidata a Damian con Casoli e Deli a fungere da mezzali; in attacco, infine, ritorno dal primo minuto di Montalto affiancato da Tavernelli e Curcio. Per finire, due paroline da parte di Cangelosi per il Potenza che, lo ricordiamo, nel match dell'andata disputatosi in Lucania, fermò sul pari la Casertana grazie a un gol dell'ex Salvatore Caturano a dieci minuti dal fischio finale.



«Durante l'anno dice Cangelosi il Potenza ha avuto diverse problematiche perché quando si cambiano tre allenatori significa che sicuramente c'è qualcosa che non va. Però è arrivato adesso un allenatore come Marchionni che ha le idee ben precise. Dove è stato ha fatto sempre bene, come a Foggia, nonostante una situazione societaria non semplicissima. Ho visto il Potenza giocare contro il Latina e mi ha impressionato la compattezza che hanno, soprattutto in difesa. Ultimamente hanno qualche problema in avanti però bisognerà stare attenti, per tornare alla vittoria che è la cosa che tutti si aspettano».