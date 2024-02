Sorrento, Di Somma confermato contro il Crotone

«Un infortunio dopo l’altro non mi avevano consentito di poter dare il mio contributo alla squadra». Alla vigilia dell’appuntamento di domani pomeriggio contro il Crotone (ore 16.15, Stadio Viviani di Potenza, Sky Sport), Vincenzo Di Somma è pronto a sostituire uno dei cardini della difesa del Sorrento, Edoardo Blondett, finora sempre presente, espulso ad Avellino e squalificato per una giornata.

Il difensore napoletano, 26 anni, alla prima stagione in maglia rossonera, giocherà solo la terza partita della stagione. «Sono molto soddisfatto della mia prestazione ad Avellino – aggiunge Di Somma -. Soprattutto perché è arrivata in un momento molto delicato della partita. Abbiamo dato prova di essere un gruppo compatto. Per quanto mi riguarda, ho superato le difficoltà di un infortunio dopo l’altro e, finalmente, posso dare il mio contributo al Sorrento che ha creduto in me.

Contro il Crotone, che con 28 reti all’attivo ha l’attacco più prolifico del girone, sarà una partita molto difficile. Non ci dobbiamo distrarre, un avversario da affrontare con la massima concentrazione fin dal primo minuto».

Cinque vittorie su sei a cavallo del girone di andata e quello di ritorno, una marcia da leadership della classifica. Tredici punti, top della mini serie, davanti ad Avellino, Benevento e Cerignola 10, Juve Stabia e Potenza 9. Sette il Crotone. Il Sorrento non sorprende più, dopo la vittoria nel derby con l’Avellino al Partenio, giocando per 70’ in inferiorità numerica per l’espulsione di Blondett, il centrale difensivo, finora sempre presente. Trentacinque punti, ottavo posto in classifica, la zona playoff consolidata agganciando il Cerignola. Nella sfida con il Crotone, quindi, sarà assente Blondett, finora sempre presente, uno degli elementi cardine dello scacchiere rossonero. Al suo posto giocherà ancora Di Somma. Mancherà anche il capitano La Monica, si candida per una conferma al suo posto Messori. Per il resto si profila la conferma del tradizionale 4-3-3, con Del Sorbo; Todisco, Di Somma, Fusco, Loreto; Messori, De Francesco, Cuccurullo, Badje, Ravasio, Vitale. Tra i convocati uno dei due ultimi arrivati, il difensore Raul Morichelli, proveniente dal Perugia, non è stato convocato, invece, l’altro acquisto dell’ultima ora, il centrocampista, proveniente dal Genoa, Andrea Palella. In panchina, con i due portieri D’Anello e Albertazzi, andranno Colombini, Kolaj, Capasso, Vitiello, Martignago, Scala, Bonavolontà e Riccardi.

Contro il Crotone, intanto, è atteso per una conferma l’attaccante Mario Ravasio, sempre a segno nelle ultime cinque giornate, dieci in reti in totale, le stesse che caratterizzano i suoi nove anni del suo curriculum in Lega Pro (110 presenze e 10 reti con Albinoleffe e Lucchese). «A Sorrento ho trovato l’ambiente ideale per fare bene – spiega Ravasio -. Mi sento bene e soprattutto sento la fiducia di tutti, dai compagni allo staff, a chi c'è al di fuori dello staff all'interno della società. Questo è molto importante, penso non mi era mai capitato così tanto e quindi sono felice e cerco di ripagare la fiducia tutte le settimane. Poi, purtroppo ogni tanto non ci riesco. Quindi quello che è certo, la dedica è a tutti quelli che hanno creduto in me, alla mia famiglia, al Sorrento, ai compagni, ai sostenitori rossoneri». Tra le curiosità della giornata, Alberto De Francesco, regista rossonero, giocherà la trecentesima partita tra i professionisti (278 con L’Aquila, Avellino, Spezia, Ischia, Reggina e Mantova, 22 con il Sorrento.