Il Benevento chiude con tre arrivi e sei partenze la finestra invernale di calciomercato. Nell'ultimo giorno di compravendita nessun colpo a sorpresa da parte di Marcello Carli.

Un epilogo annunciato, perché il club giallorosso è intervenuto laddove riteneva utile farlo. Il direttore tecnico si è recato a Milano per cercare di piazzare qualche elemento che con Auteri finora non ha avuto spazio e sfruttare qualche opportunità last minute in entrata come accaduto l'estate scorsa con Simonetti quasi al suono del gong. Il Potenza ha proposto il bomber Caturano (cercato in estate), il Benevento ha ringraziato e declinato avendo già 8 punte in rosa.

Alla fine viene ceduta la mezzala classe 2002 Davide Masella al Ghivizzano Borgo, compagine toscana che occupa attualmente il sesto posto nel girone E della Serie D. Il calciatore ha rescisso il contratto ma si tratta di una sorta di prestito, visto che Masella aveva un contratto da professionista ed è destinato ad un club dilettantistico. La società di via Santa Colomba ha voluto accontentare il ragazzo che aveva chiesto di andare a giocare ed ha accettato anche la D, tanta era la voglia di rimettersi in discussione. Niente da fare per Nermin Karic e Krysztof Kubica, che restano entrambi in maglia giallorossa. Per Karic non c'è stata alcuna offerta concreta, solo dei pour parler e degli interessamenti che non sono sfociati in un trasferimento.

L'Ascoli, dopo aver incassato il no per il laterale destro ghanese Adjapong, ha provato ad offrire in cambio per lo svedese di origine bosniaca prima il 26enne difensore centrale di piede mancino Danilo Quaranta (reduce da quattro stagioni di fila in B con i bianconeri), che Gaetano Auteri conosce molto bene per averlo avuto alle sue dipendenze a Catanzaro nel 2019/20, e poi l'altro mancino Falasco. Anche in questo però, non se ne è fatto nulla: il Benevento ha ribadito, ancora una volta, di non essere intenzionato ad accettare contropartite per Karic, ma solo una cifra non al di sotto dei 250 mila euro utili per evitare una minusvalenza. Con il Lecco si poteva ipotizzare un prestito con diritto di riscatto, ma al di là di un semplice sondaggio con il procuratore i lombardi non sono andati e non hanno mai realmente affondato il colpo. Rimarrà a disposizione di Auteri perlomeno fino alla fine della stagione e chissà che il tecnico non riesca a stimolarlo e rigenerarlo, rendendolo funzionale ai suoi concetti di gioco, ora che il mercato si è concluso, ma se non si allinea rischia di finire fuori lista.

Resta in organico anche un altro centrocampista, ovvero il polacco Kubica, per il quale si è defilata l'unica pretendente, il KS Cracovia dove milita Kamil Glik (che di sicuro ci avrà messo una buona parola). Nel suo caso la scelta era già definitiva da qualche giorno considerato l'andazzo e l'assoluta mancanza di richieste, come pure l'assoluta immobilità dei suoi agenti, quello polacco e pure quello italiano. Per la dirigenza l'ex mediano del Gornik Zabrze può continuare a mettersi a disposizione di Auteri che valuterà di volta in volta se e in quale posizione impiegarlo.

Non si muovono neppure i giovani Carfora, Rillo e Rossi. Quest'ultimo si allenerà con la prima squadra ma darà man forte alla Primavera di Dario Rocco impegnata nella estenuante ricorsa al Cesena capolista. Carfora, per il quale il Benevento ha detto no alla proposta della Roma che voleva ingaggiato per la Primavera, potrebbe tornare utile per eventuali playoff promozione sempre per la formazione giovanile, ma allo stesso tempo si giocherà le sue carte con Auteri, che finora lo ha provato sia da cursore destro a tutta fascia, sia nel tridente offensivo. Infine Rillo, per il quale non sono arrivate richieste specifiche e lui stesso non ha premuto più di tanto per andar via. Pur essendo un esterno sinistro di ruolo, si adatterà al ruolo di braccetto mancino dato che oltre a Pastina non c'è più nessuno in rosa con quelle caratteristiche.