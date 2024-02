Giugliano, tre punti d'oro a Latina: decide Maselli

Tre punti d'oro per il Giugliano di Valerio Bertotto, che espugna il Francioni di Latina.

Maselli, al 5' del primo tempo, realizza la rete che decide l'incontro. Giugliano padrone del campo per quasi tutti i 96 minuti di gioco.

I tigrotti, dopo esser passati in vantaggio, controllano bene le sfuriate dei padroni di casa e in più di un'occasione si rendono pericolosi in contropiede. Balde, tra i migliori in campo, sfiora per ben due volte la rete del raddoppio. I tigrotti soffrono solo nei minuti di recupero del secondo tempo, soprattutto sulle palle inattive. Vittoria meritata, che rilancia i gialloblu in zona playoff.