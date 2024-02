I 500 biglietti venduti per la sfida di domani sera allo stadio Veneziani ci aiutano a capire che il punto è sempre da quale prospettiva si intende vedere le cose. È da li che cambia l'angolazione per costruire il futuro. Se si riparte dalla sconfitta contro il Sorrento il quadro può essere negativo, cupo e difficile per l'Avellino di Pazienza che in superiorità numerica ha smesso di correre, come ha ammesso lo stesso allenatore, e ha peccato di superficialità e presunzione insieme.

Se invece per affrontare domani (20.45) il Monopoli dell'ex Taurino (non sarà in panchina perché squalificato) si pensa alla passione sempre grande del pubblico, alla voglia di credere comunque al primato e si riflette sulle quattro vittorie consecutive lontano dal Partenio Lombardi (Benevento, Crotone, Latina e Foggia) allora è tutto diverso.

Dieci gol fatti ed un 1 solo subito, quello dello Zaccheria firmato da Millico, rappresentano un segno di forza e di compattezza per l'Avellino che in trasferta ha una media, 2,18 punti a gara, da promozione diretta. Lo sa bene Pazienza, lo sanno bene gli uomini del suo spogliatoio che, con la chiusura definitiva del calcio mercato, si è svuotato.



Da oggi saranno definiti ruoli e funzioni, nuove gerarchie e compiti che ognuno dovrà assumersi, da professionista, per se stesso e per il club al quale è legato. Ma la priorità ora è il campo.

Tra le porte chiuse del Partenio Lombardi la squadra ha lavorato intensamente, dopo un colloquio avuto ad inizio settimana anche con la dirigenza, con la massima serenità e concentrazione. Il primo nodo da sciogliere riguarda il modulo: sarà ancora 3-4-2-1 come è successo con il Sorrento o si ritornerà al collaudato ed efficace, almeno fuori casa, 3-5-2? La scelta degli uomini dipende da questo, anche se si tratta comunque di numeri come spesso ha ripetuto Pazienza. La difesa non cambia con Ghidotti tra i pali e Cancellotti, Rigione, Cionek davanti a lui.

Benedetti intanto, a Villa Stuart a Roma, ha subito un intervento chirurgico in artroscopia di sutura al menisco esterno del ginocchio destro. Ora osserverà due settimane di riposo assoluto e subito dopo inizierà il programma di riabilitazione. In panchina ci sarà Frascatore che con Llano aspetta di fare il suo esordio in maglia biancoverde.

A centrocampo i dubbi maggiori: le certezze si chiamano Armellino e De Cristofaro con uno tra Palmiero e Varela che sarà chiamato a spostare gli equilibri e dunque al cambiamento di modulo.

Da questo dipende anche il ruolo di Tito e Ricciardi che nel 3-4-2-1 hanno chiaramente meno libertà di azione e sono più sacrificati.



In attacco la "dipendenza" da Sgarbi non è certo diminuita solo per la brusca frenata di lunedì sera, chi sarà in attacco poco davanti a lui o affianco a lui è l'altro dubbio di Pazienza. Gori o Patierno? Le sconfitte spesso fanno perdere certezze e rimettono tutto in discussione, possibile dunque che anche questa gerarchia, prima Patierno e poi Gori, subisca una inversione, se sarà momentanea o definitiva sarà solo in campo a stabilirlo. Le novità in panchina saranno rappresentate da Rocca e D'Ausilio, altre due frecce per l'arco biancoverde che permettono ulteriori cambiamenti a gara in corso, e maggiori scelte in termini di qualità, assist e gol (D'Ausilio ne ha realizzati rispettivamente 7 e 4 con il Cerignola). Il capitolo tifosi appare chiaro: come detto i cinquecento biglietti per il settore ospiti del Veneziani sono andati a ruba in poche ore, segno che la rabbia post Sorrento è finita e la speranza si è riaccesa. Per raggiungere lo stadio di Monopoli, percorrendo la SS16 i tifosi ospiti provenienti da Bari o da Lecce dovranno prendere l'ingresso Monopoli Nord che riporta su Viale Aldo Moro. Percorrendo Viale Aldo Moro, una volta giunti alla rotatoria dovranno svoltare per Via V. Veneto. Successivamente immettersi su Via Marina del Mondo e proseguire fino al parcheggio antistante lo stadio.