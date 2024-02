Picerno-Turris 1-0: primo ko per Menichini

Dopo il bruciante pari all’esordio contro il Messina, prima sconfitta della gestione Menichini per la Turris, che cade di misura a Picerno: al Curcio decide una rete di Murano.

Ai corallini non basta un buon primo tempo: i lucani passano al 10’ della ripresa, legittimando poi il vantaggio, forti anche dell'evidente gap tecnico. Gara comunque aperta fino al 95', con la Turris che - reduce da una settimana turbolenta per la grottesca vicenda della cessione del club - prova con generosità a raddrizzarla, confermando tuttavia persistenti difficoltà realizzative.

La gara – Mister Menichini passa al 4-2-3-1: in difesa c’è Panelli a far coppia con Cocetta, con Saccani e Nicolao sugli esterni; chiavi della mediana a Scacabarozzi e Pugliese; in avanti Cum, Giannone e Nocerino a supporto di Jallow.

Panchina iniziale quindi per Franco e Contessa e Maniero, e panchina anche per il centrocampista Casarini, ufficializzato nel tardo pomeriggio di ieri. Si aggregheranno solo lunedì – invece – i nuovi acquisti Ricci e Siega.

Nemmeno un minuto e Jallow trova la via del gol su spunto di Giannone, ma la rete è annullata per fuorigioco. Buona partenza della Turris, che al 4’ si rende pericolosa con Nocerino, al tiro dal limite: blocca e sventa Summa. Smanaccia in corner – tre minuti più tardi – il portiere lucano su traversone di Nicolao. Prima conclusione del Picerno al 12’ con Maiorino: neutralizza Marcone. Gran risposta del portiere corallino alla mezz’ora sulla conclusione a botta sicura di Maiorino, al tiro da posizione ravvicinata su traversone dalla sinistra. Ghiotta chance anche per la Turris un minuto più tardi, sugli sviluppi di una punizione di Scaccabarozzi: Pugliese va di testa ma impatta male sotto misura. Esposito spara alto di forza dal limite dell’area; Nocerino tenta invece la conclusione a giro che finisce non lontana dall’incrocio dei pali.

Nella ripresa, un minuto e mezzo e un’azione insista della Turris porta al tiro Nocerino: velenoso il suo sinistro, arpionato da Summa. Risponde il Picerno con il colpo di testa di Murano, sventato da Marcone. La sbloccano i lucani al 10’: Pagliai sfonda a sinistra – già nel primo tempo su quella stessa catena erano state registrate le maggiori difficoltà – e serve l’accorrente Murano, che stavolta di piattone fa 1-0. Doppio cambio, a questo punto, per Menichini: dentro De Felice e Franco per Giannone e Scaccabarozzi; poco dopo tocca a D’Auria per Cum. Nel Picerno Pitarresi per Gallo e Graziani per Petito. Spunto di D’Auria nel cuore dell’area e pallone interessante per Pugliese, scaricato però sull’esterno della rete. Altro doppio cambio Picerno: tocca ad Albadoro per Murano e Santarcangelo per Maiorino. Rischia la frittata la Turris con l’errore in fase di disimpegno di Panelli, si salva nell’occasione la retroguardia corallina. Terzo slot di cambi per la Turris: dentro Maniero per Nocerino e Contessa per Nicolao. Ultimo cambio Picerno: Biasol per Esposito. Vicinissima al pari la Turris al 45’, quando né Maniero né Jallow arrivano alla deviazione sul pallone pennellato in area da Contessa. Ci prova D’Auria dalla distanza: sfera di poco alta sulla traversa.

Finisce col successo di misura dei lucani e col rosso per proteste a Daniele Franco, a certificarne una fase di paurosa involuzione.