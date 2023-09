Giugliano, a Picerno per centrare il primo sigillo esterno. Di Napoli: «Siamo in crescita»

Fuori Di Dio, Nocciolini, Giorgione e Menna. Sarà un Giugliano ancora privo di quattro pedine fondamentali quello che domani - nel turno infrasettimanale - affronterà in trasferta il Picerno. Alla vigilia del match, il tecnico Raffaele Di Napoli ha tessuto gli elogi della sua squadra, reduce dal pari interno con la Juve Stabia. "Siamo in crescita sul piano del gioco, ma mi aspetto ancora qualcosa in più: abbiamo attaccanti di livello e altri giocatori, come Di Dio tanto per citare qualcuno, di categoria superiore. Il Picerno è una signora squadra - aggiunge - L'anno scorso ha fatto benissimo e in casa si esprime sempre bene". Il tecnico si sofferma poi sugli aspetti tattici: "Abbiamo un sistema di gioco collaudato, il 3-5-2, ma abbiamo le caratterisiche per fare tanto altro".