Giugliano-Latina 0-3, tonfo al De Cristofaro

Tracollo interno del Giugliano, che cade (3-0) sotto i colpi del Latina. I laziali passano in vantaggio al 28' del primo tempo con Rocchi.

La prima frazione è tutt'altro che spettacolare, ma il Giugliano tiene bene il campo. Nella ripresa, complice le due espulsioni rimediate dai tigrotti (Salvemini e Berardocco), dilagano gli ospiti. Vanno segno nel finale il neo entrato Fabrizi e Fella.

Per il Giugliano è la terza sconfitta in cinque gare di campionato, la seconda di fila dopo il pesante ko in casa del Picerno. Raffaele Di Napoli, tecnico dei gialloblu, è a un passo dall'esonero. La società potrebbe optare fin dalle prossime ore per il cambio in panchina.