Turris-Picerno 1-3: Murano trascinatore, primo ko per i corallini

Primo ko in campionato per la Turris, che dopo l’esaltante rimonta di Messina, cade al Liguori contro il Picerno. Finisce 3-1 per i lucani, trascinati da un incontenibile Murano: tripletta per lui e tre punti per i lucani, che agganciano proprio la Turris al secondo posto (a braccetto col Benevento), a quota dieci. Sostanzialmente equilibrata la prima frazione di gioco al netto del vantaggio lucano (2-1, Cocetta realizza il momentaneo 1-1); tutt’altra storia nella ripresa, interamente a tinte rossoblù.

Diverse le novità nel 3-4-3 di Caneo rispetto a Messina: con i rientri di Frascatore e Franco si torna alla formazione tipo, che in avanti s’affida al tridente Giannone-Nocerino-Maniero.

Quattro minuti ed è vantaggio Picerno nel segno di Murano, che batte Fasolino di testa su traversone dalla destra.

Nuova partenza ad handicap dei corallini e gara subito in salita. La reazione dei padroni di casa è però immediata: passano cinque minuti e il baby Niccolò Cocetta ristabilisce l’equilibrio sugli sviluppi di una punizione di Franco: chirurgica la sua inzuccata su pennellata dell’ormai solito Cum. Turris a un passo dal sorpasso al minuto 18, quando Contessa s’inserisce profittando di un’incertezza di Novella e, col portiere in uscita, tocca la sfera quel tanto che basta per indirizzarla verso la porta, mancando di un nulla il bersaglio. Picerno pericoloso con il colpo di testa di De Cristofaro; sul fronte opposto Nocerino lavora un buon pallone per Maniero, che spedisce però alto sulla traversa. Nuovo vantaggio Picerno al minuto 35, propiziato da un errore di Scacabarozzi, che lavora un sanguinoso pallone in orizzontale: ringrazia e riparte Vitale, da questi a Murano, che da posizione defilata firma il 2-1. Lucani di nuovo pericolosi al minuto 43 su una punizione dalla lunga distanza dell’ex Gallo: si salva in angolo un incerto Fasolino; sugli sviluppi del calcio dalla bandierina rischia il clamoroso autogol Contessa.

Nella ripresa parte con piglio autoritario il Picerno, mentre la Turris si eclissa gradualmente. Lucani al tiro dopo tre minuti con De Cristofaro (palla alta sulla traversa); al 19’ pericolo nell’area corallina disinnescato da un tempestivo Cocetta, abile a contrastare Albadoro proprio al momento della conclusione in porta. Doppio cambio, a questo punto, per la Turris: dentro De Felice e Pavone per Maniero e Giannone. Preme costantemente il Picerno, fa fatica ad uscire dalla propria metà campo la Turris. Il meritato tris lucano al minuto 22. Lo realizza Murano, imbeccato tutto solo nel cuore dell’area: fucilata a tu per tu con Fasolino per il 3-1. Subito dopo primo cambio per il Picerno: fuori Albadoro, dentro Ciko; nella Turris Pugliese per Scaccabarozzi, quindi Matera e D’Auria per Franco e Nocerino. Nel Picerno Diop e Pitarresi per Murano e Gallo; poi Savarese per De Cristofaro. Affatto appagato il Picerno, che continua a proporsi in avanti. Serata da archiviare in fretta per la Turris, che esce comunque tra gli applausi del Liguori.