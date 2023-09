Pomeriggio di rifinitura per la Turris al Liguori in vista dell’impegnativo impegno di domani – fischio d’inizio alle ore 20:45 – contro il Picerno dell’ex Emilio Longo. «Affronteremo una buonissima squadra, ben consolidata rispetto allo scorso campionato, allenata da un tecnico preparato e che pratica un calcio molto propositivo»: alla vigilia della gara contro la Leonessa lucana, mister Caneo avverte i sui. «Sarà una partita aperta, combattuta da due squadre che si contrasteranno fino alla fine. Come possiamo far male ad un avversario ben organizzato? Semplicemente con le nostre ami ed i nostri principi di gioco, prestando la dovuta attenzione nell’uno contro uno e ripartendo come sappiamo. Nessuna strategia, dobbiamo essere noi stessi».

Totalmente da escludere, per il tecnico corallino, il rischio di cali di tensione dovuti all’aria d’alta quota in classifica. «Assolutamente.

I punti che abbiamo conquistato ci danno piuttosto fiducia che viene poi riscontrata e consolidata durante gli allenamenti, da cui emerge la gran voglia dei ragazzi di continuare a far bene». Ancora da sciogliere il nodo Franco: «Sta benino, ma decideremo alla fine».

Turris con ancora ampi margini di miglioramento, indipendentemente – però – dalle nove reti finora subite in campionato: «I gol li abbiamo subiti tutti con difesa schierata ed alcuni di questi sono comunque di ottima fattura, ma la nostra mentalità non cambia: noi puntiamo a farne sempre uno in più degli avversari, prestando – certo – sempre la dovuta attenzione a non prenderli. Per il resto, abbiamo certamente margini di miglioramento dal punto di vista tecnico-ttatico. Dobbiamo imparare ad uscire dal basso con più tecnica e fiducia, direi che al momento è questo che ci manca. Da centrocampo in su abbiamo invece buon ritmo, mentalità e tecnica per provare ad affondare i nostri colpi.

Continua intanto a far parlare di sé la Turris: «Ci teniamo i complimenti che arrivano. Per il momento sono ovviamente punti salvezza, poi dalla decima – orientativamente – verrà fuori il nostro reale spessore, che ci dirà chi siamo e dove possiamo arrivare; solo a salvezza acquisita, sulla scorta delle conferme che il campionato ci darà, potremo poi eventualmente pensare ad altro».