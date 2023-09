Cerignola-Juve Stabia 0-0: la capolista esce indenne dalla trasferta

Un tempo per parte, Juve Stabia e Cerignola si dividono un punticino a testa, con un pari che, tutto sommato, può accontentare tutti. I gialloblù di Pagliuca, ancora in vetta, ora col Latina, confermano ancora l’assetto tattico di questo avvio di campionato e, per almeno una mezzora, tengono alle corde i pugliesi.

Al 7’ la prima occasione stabiese è con Piovanello che cerca in area Romeo, sulla cui girata Krapikas si oppone.

Al 21’ ancora Piovanello sugli scudi, ma il suo tiro non riesce ad inquadrare la porta pugliese. Al 26’ si fa vedere Candellone, stavolta meno servito del solito, la conclusione è deviata in calcio d’angolo. Alla mezzora l’occasione è ancora sui piedi di Romeo, la il tiro non trova la porta. Finale di marca Cerignola, velocissima la ripartenza che, dal limite, porta Malcore al tiro, Thiam risponde presente.

Nella ripresa, il pallino del gioco si sposta nella metà campo pugliese. Capomaggio entra in area ma non trova nessun compagno sul cross, gli fa eco Tentardini con un cross dalla sinistra su cui D’Andrea non trova la deviazione. Juve Stabia alle corde, nel finale i padroni di casa chiedono un rigore per un atterramento di D’Ausilio in area, ma l’arbitro non ravvisa gli estremi del penalty. Allo scadere è Macore ad avere un’occasione, ma l’ultimo sussulto è di Leone che ci prova dal limite, calciando però oltre la traversa.