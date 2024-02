Giugliano, risoluzione contrattuale per l'ex tecnico Di Napoli. La squadra torna in campo domani

Risoluzione consensuale del contratto tra Raffaele Di Napoli, ex tecnico dei tigrotti, e la società gialloblu. Di Napoli, sostituito in autunno da Valerio Bertotto dopo un deludente avvio di campionato, era ancora sotto contratto con la compagine di proprietà della famiglia Mazzamauro. Nella giornata di oggi, il Giugliano calcio ha annunciato di aver rescisso anche il contratto con Alessandro Tatomir, ex allenatore in seconda.

La squadra, ieri vittoriosa in quel di Latina, tornerà ad allenarsi domani al De Cristofaro di Giugliano in vista del match interno del prossimo turno con il Francavilla. Bertotto recuperà - salvo sorprese - anche Carmine Giorgione, assente per infortunio da tre settimane.