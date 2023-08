Giugliano, la presentazione della squadra nel palasport. Ultimi lavori al De Cristofaro in vista del debutto con il Sorrento

Debutto in campionato alle porte e presentazione ufficiale della squadra in programma domani. I tigrotti di Raffaele Di Napoli, che venerdì (anticipo della prima giornata del girone C) affronteranno al De Cristofaro il neopromosso Sorrento, saranno presentati domani ufficialmente alla città.

L'appuntamento è per le ore 19 all'interno del palazzetto dello sport di via Campocannone, praticamente a due passi dallo stadio comunale, ancora oggetto degli ultimi interventi di restyling. L'impianto, come assicurato dal Comune di Giugliano, sarà a norma per l'esordio in campionato. Domani, contestualmente alla presentazione della squadra, saranno svelate anche le maglie per la stagione 2023/2024.