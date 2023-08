La Casertana torna in serie C, bocciato il ricorso della Reggina

La Casertana torna in serie C dopo due stagioni. A margine dell'udienza celebratasi ieri a Roma, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Reggina, che chiedeva di essere riammessa in serie B dopo l'esclusione decisa dal Tar.

Per effetto della sentenza, il Brescia tornerà in cadetteria al posto della Reggina e la Casertana sarà ripescata tra i professionisti.

Una grande soddisfazione per il presidente D'Agostino e per la tifoseria che due stagioni fa avevano perso la C proprio a colpi di carte bollate. Bocciato anche il ricorso del Perugia: il Lecco giocherà in serie B.