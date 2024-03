Pomigliano, 300 lavoratrici Stellantis incontrano la preside Carfora a Caivano

Oggi, in occasione della giornata internazionale della donna, oltre 300 lavoratrici e lavoratori dello stabilimento Stellantis Giambattista Vico di Pomigliano D'arco hanno incontrato Eugenia Carfora, preside dell'istituto superiore e alberghiero Francesco Morano di Caivano, da sempre impegnata a difesa delle persone, specialmente dei giovani nella zona difficile in cui opera.

L'incontro è stato un momento di condivisione della forza, del coraggio e della tenacia delle donne, che con le loro azioni quotidiane di madri, mogli, lavoratrici e educatrici contribuiscono a sottolineare la rinascita dell'immagine femminile, sfidando stereotipi e disuguaglianze di genere. La collaborazione tra lo stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano e l'istituto superiore «F. Morano» di Caivano rientra nell'ambito del progetto «Adotta una scuola» promosso da Altagamma. Attraverso il gruppo dirigenti Fiat, associazione aziendale di Stellantis impegnata nel sostegno alla formazione, saranno promosse lezioni e testimonianze da parte dei manager di Stellantis, visite allo stabilimento di Pomigliano e la partecipazione ad un project work dedicato.

«Abbiamo fortemente voluto questo evento – hanno commentato Pascale Chretien, plant manager di Pomigliano e Massimo Salvai, responsabile delle risorse umane dell’impianto - nell'ambito del quotidiano impegno che cerchiamo di promuovere con il territorio.

Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada e organizzare nei prossimi mesi altre iniziative analoghe. È un desiderio non solo del management aziendale – hanno aggiunto - ma delle stesse lavoratrici o lavoratori del plant che in più occasioni ci hanno fatto delle proposte concrete per il loro coinvolgimento in questo tipo di iniziative.»