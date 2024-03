Cgil Napoli e Campania, evento per la Giornata internazionale della Donna: «I dati riportano un grande disequilibrio di genere»

In vista della Giornata Internazionale della donna, la Slc Cgil Napoli e Campania promuove l’iniziativa «Parità di genere. Il Tempo della Salute e del Benessere», che si svolgerà il giorno 8 marzo, alle 11, presso la sede della Slc Cgil di Napoli, in Via Giovanni Porzio 4, Centro direzionale, isola G2.

«Insieme alle lavoratrici e ai lavoratori della comunicazione - recita la nota - parleremo di divario di genere, salute, sicurezza e benessere delle donne in un mercato del lavoro in continua trasformazione».

Durante la mattinata ci sarà anche un focus sulla parità di genere nel mondo dello spettacolo dal vivo in Campania. Interverranno lavoratrici di Illumina - Rete per la parità di genere nelle arti performative.

«La Slc Cgl Campania e la Rete Illumina hanno realizzato una mappatura della presenza femminile in ruoli apicali e creativi nelle programmazioni dei teatri e deciso di mettere in atto una serie di azioni volte ad dare inizio a un percorso di riequilibrio di genere avviando un’interlocuzione positiva con le direzioni artistiche di teatri, fondazioni e festival». afferma Annalisa Velotto di Slc.

I dati rilevati, descrivono una realtà caratterizzata da un grande disequilibrio di genere, sono infatti troppo esigui: «Su 58 Programmazioni di teatri e festival analizzate pari al 23,9%, a fronte di una percentuale nazionale del 32,4 %. E le percentuali si abbassano ancora di più quando si parla de regie, in alcune programmazioni, soprattutto delle strutture più grandi, vere e proprie mosche bianche». Dichiara Alina Narciso, regista della Rete Illumina.

Ci fa ad ogni modo piacere che non tutti i teatri sono uguali e che, nello specifico Galleria Toledo, il Teatro Elicantropo e il Nuovo Teatro S.

Carluccio, raggiungono il 50 % di presenza femminile nelle rispettive programmazioni. Nella stessa giornata a questi tre teatri campani sarà consegnato un riconoscimento, un bollino da affiggere all'entrata che attesta questa pratica virtuosa.