La Villa di Poppea apre gratis alle donne tra specchi e cosmetici di latte d'asina

Per la Giornata internazionale della Donna una alternativa al femminile anche nei tour archeologici. Alla Villa di Poppea l'ingresso sarà gratuito per le donne con Itinerari guidati nell’arte e nella bellezza. In mostra oggetti relativi alla cosmesi e alla bellezza femminile, risalenti a 2000 anni fa.

Si tratta dell'unico monumento attualmente visitabile dell’antica Oplontis, oggi Torre Annunziata. La struttura «è una grande villa residenziale, non interamente riportata alla luce, risalente alla metà del I secolo a.C.

e ampliata nella prima età imperiale. In antico la villa era affacciata a picco sul mare in posizione panoramica ed era dotata di splendidi apparati decorativi di cui si conservano eccezionali testimonianze. Potrebbe essere appartenuta a Poppaea Sabina, seconda moglie dell’imperatore Nerone, o al patrimonio della sua famiglia, in base alla testimonianza di un’iscrizione dipinta su un’anfora menzionante Sucundus, un suo schiavo o liberto. Al momento dell’eruzione l’edificio doveva essere in gran parte disabitato a causa di lavori in corso, forse avviati a seguito di danni sismici, che comportarono la rimozione di molti elementi architettonici e decorativi», si può leggere su pompeiisites.org/oplontis/villa-di-poppea/.

«Con Nella Villa di Poppea tra donne, ninfe e dee vedremo, l’8 Marzo, gli oggetti relativi alla cosmesi e alla bellezza femminile che venivano utilizzati e dunque ad esempio gli specchi di bronzo, ferri per arricciare i capelli ma anche le creme fatte col latte d’asina e ancora i profumi realizzati con olio di mandorle e fiori e agrumi. Sarà un’esperienza davvero unica anche con un evento con personaggi in costumi d’epoca», spiega Mirella Azzurro, presidente dell'Archeoclub d'Italia-sede di Torre Annunziata.

Venerdì 8 marzo ingressi alle ore 9 e 30 alle 10 e 30 e dalle 11 e 30. L'ingresso sarà gratuito per le donne.