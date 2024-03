Prima assoluta del "Venerdì Santo" a Sant’Agnello con Candida Guida, Olga Cafiero e Annalisa Pepe

«InCanto di Passione» è il titolo del concerto che si terrà sabato alle 19 presso l’Arciconfraternita del Ss. Sacramento e Natività di Maria Vergine di Sant’Agnello.

Il contralto Candida Guida e il soprano Olga Cafiero, accompagnate al pianoforte da Annalisa Pepe, intoneranno la prima esecuzione assoluta in tempi moderni del “Venerdì Santo” di Camillo Paturzo, compositore metese dell’Ottocento, e altre musiche di autori del ‘900 nati in Penisola Sorrentina.

Il programma della serata è frutto del lavoro svolto dal Centro Studi Musicali don Luigi Guida, che si occupa della ricerca, studio, catalogazione ed esecuzione della musica scritta dai compositori nati in penisola sorrentina e dello studio approfondito delle loro vite.

Il “Venerdì Santo” di Camillo Paturzo è composto da 8 strofe, divise tra arie e duetti, dove si ripercorrono le tre ore di agonia e le ultime parole di Cristo sulla croce: “Di mille colpe reo” e “Qual giglio candidi” per soprano, “Quando morte” e “Dunque dal Padre ancor” per contralto, e i duetti “Già trafitto il duro legno”, “Volgi, deh volgi”, “L’alta impresa” e “Jesus autem”. Il testo è di Metastasio, musicato dai più importanti compositori, e in penisola sorrentina era consuetudine cantarlo nelle chiese il venerdì di passione. Degli autori del Novecento peninsulare sono stati scelti invece “Virgo Prudentissima” di Mariano Iaccarino, nato a Sant' Agnello nel 1881; “Salve Regina” di Costantino Cafiero; “All'addolorata” di Luigi Guida (Vico Equense 1883/1951); e infine “Maria Desolata” e “Virgo Virginum” del metese Angelo Castellano.

Il concerto fa parte del cartellone degli eventi pasquali “Resurrexit”, dedicato alla tradizione delle processioni, nato dalla sinergia tra il Comune di Sant’Agnello e le Confraternite santanellesi, realizzato nell’ambito del progetto “Sant’Agnello. Luci, colori e musica - Dal Profano al Sacro”, con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, e incluso nel cartellone degli eventi metropolitani 2023/2024.