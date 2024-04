Caserta, il robot ecologico Robidone arriva al Centro Campania

Insegnare in maniera divertente ai più piccoli come effettuare correttamente la raccolta differenziata. Questo l’obiettivo del Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, che si mostra sempre più vicino all’ambiente con tante iniziative per educare anche le nuove generazioni ad avere cura e rispetto del pianeta.

E per questo il 17, 18 e 19 aprile il Campania “ospita” Robidone, il Bidone Riciclone. Il robot amico dell’ambiente sarà in Piazza Campania per divulgare in modo efficace e innovativo messaggi e istruzioni sulla sostenibilità ambientale e il riciclo, rivolgendosi in particolare ai più giovani.

Robidone, attraverso la voce del lupo ideatore, parlerà direttamente ai ragazzi di sprechi, riciclo e raccolta differenziata, tuffandosi dentro meravigliose lezioni interattive, attirando l’attenzione dei bambini e stimolando la loro curiosità. Le lezioni, della durata di 45 minuti circa, si terranno alle 10, 11, 12, 16 e 17 di ogni giorno.