Caserta, la Ecto-1 dei Ghostbuster atterra al Centro Campania

I Ghostbuster atterranno a Caserta. La Ecto-1, la mitica automobile utilizzata dai Ghostbusters come veicolo d’emergenza, approda al Centro Commerciale Campania di Marcianise.

L’iconica auto ufficiale arriverà in Piazza Centrale il 13 e 14 aprile dalle 10.30 alle 19 in occasione dell'uscita del film “Ghostbusters - Minaccia Glaciale”, il nuovo capitolo della popolare saga arrivata al cinema nel 1984 e che conta milioni di appassionati in tutto il mondo.

I clienti avranno l'opportunità unica di incontrare i mitici Ghostbusters e scattare una foto indimenticabile con loro. Scarica l'app IO & CAMPANIA per poter scattare una foto ricordo e ricevere un simpatico gadget a tema. Inoltre, acquistando una Gift card del “Campania”, presso l'Info Point, del valore minimo di 50 euro, riceverai in omaggio 2 ingressi all’Uci Cinema di Marcianise (fino ad esaurimento scorta).

Ulteriori dettagli nella sezione “Eventi” del sito www.campania.com