Riaprirà oggi il parcheggio “Pollio”. Dopo due anni di attesa e a quasi undici mesi dall’aggiudicazione della gara per l’affidamento e la gestione. Una vicenda, quella dell’area di sosta di via Vittorio Veneto, che ha innescato polemiche a go go in consiglio comunale, inasprito i rapporti dell’amministrazione con i sindacati e le associazioni di categoria, generato malumori tra i commercianti e gli automobilisti, con ripercussioni sulla viabilità, il traffico e persino sui flussi turistici.

Una pagina nera insomma che l’amministrazione si affretta ad archiviare, annunciando una riapertura fin dalle prime ore di questa mattina con la possibilità di disporre in centro di 126 stalli per la sosta, sette giorni su sette, 24 ore al giorno. Il Comune ha sempre attribuito i ritardi e le lungaggini a problemi amministrativi con l’Agenzia del Demanio, altra proprietaria dell’area, relativamente alla gestione interna degli spazi. Problemi che sarebbero stati definitivamente risolti e che avrebbero portato anche alla predisposizione di due ingressi indipendenti.

«È un momento molto significativo per la città - dice il sindaco Carlo Marino – che dopo tanto tempo ritrova una struttura fondamentale per la collettività. Si tratta di un altro tassello importante per il nostro sistema di mobilità, che sta vivendo una trasformazione di grande rilevanza. Nell’ex caserma Pollio, un ruolo cardine lo svolgeranno anche le altre strutture che sorgeranno, che saranno al servizio del turismo e dell’accoglienza. È doveroso ringraziare la Prefettura per l’eccellente lavoro svolto soprattutto nelle ultime settimane, che ci ha consentito di superare gli ultimi ostacoli burocratici».

«La riapertura di questo parcheggio – aggiunge il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Emiliano Casale – è una notizia di rilievo soprattutto per i commercianti della zona, che hanno sofferto particolarmente l’insufficienza dei posti auto per i propri clienti. Il progetto, nel suo complesso, darà un impulso fondamentale all’accoglienza turistica, soprattutto ai tanti visitatori che si recano alla Reggia, ma non solo. La città ha grandi potenzialità e abbiamo il dovere di puntare sul turismo come strumento di sviluppo economico».

Il riferimento va ai lavori al via nelle prossime ore per la realizzazione di una serie di strutture interne al parcheggio destinate a ospitare un “Tourist Center” con attività di ristorazione, un book shop, un info point con vendita di souvenir e una sala multifunzionale espositiva. Inoltre, nell’area ci sarà spazio anche per altri servizi, con un’attenzione dedicata alla mobilità sostenibile, con la presenza di postazioni di ricarica per veicoli elettrici e bike sharing. La notizia della riapertura è stata accolta con qualche riserva dai consiglieri di opposizione che più volte avevano interrogato l’amministrazione sul tema. «Premesso che – fa notare Pasquale Napoletano (Fdi) - appare surreale che il Comune si sia accorto dopo dieci anni che esistevano dei problemi con il Demanio, sono tra coloro che auspicavano la riattivazione dell’area, non solo per la salvaguardia dei posti di lavoro, ma anche perché, alla luce dell’incremento dei flussi turistici, ho sempre ritenuto questo parcheggio fondamentale considerata la sua vicinanza alla Reggia».

«Era ora – dice Maurizio Del Rosso della Lega – questa riapertura, più volte sollecitata dal nostro gruppo consiliare, rappresenta una boccata di ossigeno per la città e i commercianti. Tuttavia, da solo non sarà sufficiente a soddisfare le esigenze dell’utenza. Bisogna fare di più. Intanto speriamo che il cantiere del Tourist Center non crei disagi e pericoli per gli automobilisti». Così il consigliere di “Caserta Decide”, Raffaele Giovine, che in relazione al parcheggio aveva presentato una segnalazione all’Anac. «Ci sono voluti due anni - dice - per restituire alla città un parcheggio che rappresenta un servizio fondamentale a servizio della zona movida nel weekend. Probabilmente il Comune, oltre ad avvisare della riapertura, dovrebbe anche chiedere scusa per la lentezza». Sarà approvato entro maggio invece il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione del parcheggio di piazza IV Novembre, mentre i lavori dovrebbero partire entro l’estate.

Intanto, ieri pomeriggio la Polizia locale ha emesso un daspo urbano nei confronti di un parcheggiatore abusivo, già noto alle forze dell’ordine, in piazza Vanvitelli. Per l’uomo una sanzione di 763 euro e l’allontanamento dalla città per 48 ore.