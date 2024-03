Torre Annunziata, Francesco Paolo Oreste presenta il suo nuovo romanzo «In un mare senza blu»

Il 15 marzo, Francesco Paolo Oreste presenterà a Torre Annunziata il suo nuovo romanzo «In un mare senza blu», pubblicato dalla casa editrice iDobloni per la collana «Enigmi». Il libro arriverà nelle librerie il 12 marzo.



«In un mare senza blu» è una storia che ha il potere di raccontare la Napoli dei vicoli, degli emarginati, dei diversi e di chi non ha scelta, lì dove la vita diventa sopravvivenza. Affacciati sul golfo, Mario, Ciro e Michele sono tre ragazzini di Vico Stella, legati da un’amicizia che si rivelerà ciò che di meglio il destino ha riservato loro. La vita dei tre protagonisti non offre sconti. Michele non è che un ragazzino quando prende in mano, per la prima volta, una pistola. Ciro è troppo bello e troppo sensibile per sopravvivere alle anime oscure del vicolo in cui cresce. Mario non può fare altro che andare incontro al proprio destino, legandosi per sempre alle vite dei due amici. Come plastilina.

La serata avrà inizio alle ore 18 presso l’auditorium del liceo classico Pitagora di Torre Annunziata. L’autore dialogherà con Pierpaolo Filippelli, procuratore aggiunto di Napoli. L’incontro è organizzato dalla libreria erboristeria & biobar Libertà e sarà moderato da Francesco Gravetti.