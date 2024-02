Oggi dalle 10 alle 12 presso l'Area Archeologica del Teatro Romano, gli studenti del liceo scientifico «Gaetano Rummo» di Benevento, in occasione della festa degli innamorati propongono la narrazione teatralizzata di antichi miti greci, la declamazione di poesie di Catullo e altri autori in latino e in traduzione, nonché la lettura di testi di autori del mondo classico sul tema dell'amore. La partecipazione all'evento è compresa nel biglietto di ingresso al museo.

Stasera alle 19 aperitivo letterario al «Funambolo» in via Cardinal di Rende 2/4 Benevento. Marialaura Simeone racconta storie tratte dal libro «Amori letterari Quando gli scrittori fanno coppia». Parole, poesie, racconti prenderanno vita attraverso la performance di Rolando Giancola ed Emi Martignetti. Il 16 febbraio alle 21, invece, il collettivo Flysch Fact presenterà il terzo round del torneo «Salvo imprevisti poetry slam», gara di poesia performativa dove 6 poeti si sfideranno con i loro versi e il pubblico decreterà il vincitore.

Stasera alle 21 presso il centro di produzione Test TeatroStage in via Albergamo 4/6 a Benevento, in scena «Di mare, terra e di giorni», poesie e racconti di Antonella La Frazia, musiche e canzoni di Ciro Maria Schettino. La serata rientra in «Rapsodie», rassegna di eventi e performance teatrali, artistiche, musicali e poetiche, realizzata in collaborazione con Accademia di Santa Sofia.

Stasera alle 20 presso Kinetta Spazio Labus, in piazza Orsini a Benevento, sarà proiettato il film «Frammenti di un percorso amoroso» di Chloé Barreau; l'opera narra di frammenti e ricordi d'amore della regista, si domanda a chi appartengano e dove vanno a finire i sentimenti quando la vita va avanti. I partecipanti potranno portare «cocci» dell'amore passato per costruire un percorso futuro. Ingresso con tessera Arci (associazione ricreativa e culturale italiana).

Giovedì 15 febbraio dalle 9 alle 14, presso l'aula magna dell'istituto « Galilei-Vetrone» di Benevento, seminario di approfondimento per il personale della scuola su «Le recenti riforme della scuola secondaria di II grado e della valutazione della condotta. Analisi e riflessioni sul ruolo del sistema di istruzione, nel quadro del dimensionamento scolastico e del progetto di autonomia differenziata» organizzato dalla Flc Cgil con Proteo Fare Sapere Benevento; interverranno Ottavio De Luca, segretario generale Flc Cgil Campania e Graziamaria Pistorino, segretaria nazionale Flc Cgi.

