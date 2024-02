«Passerella» ultimata, riaperto il museo Arcos

Ha riaperto al pubblico il Museo Arcos di via Stefano Borgia a Benevento . L’ingresso al museo, che è ubicato nei sotterranei della Prefettura e che ospita la Sezione egizia ed i reperti del Tempio di Iside di epoca imperiale romana e la Sezione di Arte contemporanea, era stato interdetto lo scorso 5 febbraio per motivi di sicurezza: si era infatti ritenuto necessario installare una copertura provvisoria all’ingresso, per scongiurare il rischio di caduta di calcinacci.

Ora, ultimati tali lavori a protezione dell’accesso al pubblico sul piano strada del palazzo di Prefettura lato ovest, il settore Patrimonio e la direzione amministrativa della Rete museale della Provincia hanno dato il via libera alle visite. Intanto resta chiusa al traffico buona parte di via Borgia, transennata appunto dopo il distacco di intonaco dai cornicioni dall'edificio, mentre l'ultimo tratto di via Annunziata è interdetto alla sosta delle auto.