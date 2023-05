Carta d'identità elettronica, parte servizio sperimentale di prenotazione

Partirà giovedì 1° giugno il servizio sperimentale di prenotazione per il rilascio della carta d'identità elettronica.

La misura, adottata con disposizione del dirigente del settore Affari generali-Servizi istituzionali, Alessandro Verdicchio, è finalizzata a ridurre i disagi per gli utenti evitando lunghe attese a causa delle file agli sportelli, anche in considerazione dell'aumento delle richieste che si registra nel periodo estivo.



La consegna delle carte d'identità elettroniche per i cittadini che hanno effettuato la prenotazione è stabilita il martedì dalle ore 9 alle ore 12 ed in questo giorno sarà riservato, in via esclusiva, agli utenti che hanno prenotato il servizio telematicamente.

I cittadini interessati possono prenotare al seguente link: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/cittadino/n/sc/wizardAppuntamentoCittadi no/sceltaComune.