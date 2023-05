Benevento: mancata dichiarazione imposte, scatta sequestro per una società

Omessa dichiarazione annuale per le imposte e per l'Iva. Sono le ragioni per le quali questa mattina la guardia di finanza di Benevento ha dato esecuzione al sequestro preventivo di circa 338mila euro nei confronti di una società specializzata nel commercio di cellulari, computer e attrezzature d'ufficio con sede a Benevento e della sua legale rappresentante.



Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica diretta da Aldo Policastro, hanno preso il via da una verifica fiscale eseguita l'anno scorso dalle fiamme gialle.

Oltre ai mancati adempimenti in materia fiscale (mancata dichiarazione per le imposte dirette nel 2016 e 2017; e per l'Iva negli anni 2017 e 2018) è emerso che l'indagata nel 2021 aveva acquistato un immobile di valore per poi donarlo al figlio maggiorenne al fine di depauperare il proprio patrimonio.