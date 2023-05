Alla guida in stato di ebbrezza a Benevento, denunciato

Aveva un tasso alcolemico di quasi 1 g/l, per questa ragione è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, a cui è stata ritirata anche la patente di guida, è stato fermato dai militari nel corso di controlli del territorio predisposti lo scorso weekend.



Nel corso della stessa operazione sono state elevate anche due multe di 388 euro per infrazioni al codice della strada. In totale sno state impiegate 28 pattuglie, controllate 66 persone, 55 veicoli e 14 esercizi pubblici.