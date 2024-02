Calcinacci dalla prefettura, allarme e nuovi divieti

Calcinacci dalla Prefettura, momento concitati questo pomeriggio in via Borgia, via Umberto I e via Annunziata, ovvero le strade che circondano l'edificio. Il Comune di Benevento è stato sollecitato, dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, a creare, praticamente ad horas un «cordone di sicurezza» intorno allo stabile sulla scorta di un sopralluogo effettuato dopo i recenti crolli di intonaco in via Borgia.

I tecnici hanno appurato che episodi analoghi sono possibili, dato lo stato di usura dei rivestimenti, praticamente lungo tutto il perimetro della Prefettura, e che esiste il rischio che vengano coinvolte auto in transito o, peggio, passanti.

Gli uffici tecnici di Palazzo Mosti con il supporto della Poizia municipale sono stati impegnati a liberare dalle auto, regolarmente in sosta, il lato destro di via Annunziata: quello spazio diventerà la nuova via di transito dato che i veicoli, per motivi di sicurezza, non potranno più circolare troppo a ridosso dell'edificio.

Diversi proprietari, individuati attraverso le targhe, sono stati contattati telefonicamente e si sono dovuti precipitare sul posto per scongiurare la rimozione. Dunque restringimento della carreggiata in via Annunziata, con divieto di sosta, e resta off limits, ovviamente, via Borgia, con i residenti provvisoriamente autorizzati a parcheggiare nello slargo, sul lato opposto a quello su cui si apre il museo Arcos.