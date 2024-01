Napoli, crollano calcinacci nei pressi del Conservatorio di Musica: nessun ferito

Paura e sgomento, stasera in via San Sebastiano, in pieno centro storico a Napoli.

Pezzi del cornicione della chiesa di Santa Maria della Mercede, a pochi passi dal celebre Conservatorio di Musica, sono rovinati al suolo, fortunatamente senza causare feriti.

«La zona del cedimento a quest'ora è molto frequentata» - sottolinea il consigliere Municipale Pino De Stasio che subito recatosi sul posto, ha realizzato un breve filmato per documentare l'accaduto, pubblicato poi su Facebook.

«È solo per un caso che nessuno sia rimasto coinvolto. Ribadisco la necessità urgente di un monitoraggio costante e continuo dei palazzi e dei monumenti del centro di Napoli, in piena zona Unesco.»

Nel frattempo si attende l'intervento dei vigili del fuoco per limitare l'area e provvedere alle verifiche del caso.