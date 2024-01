Faida di camorra ai Quartieri spagnoli, nei verbali il bimbo con la pistola

Non ha esitato a dare la pistola a un bambino, chiedendogli di portarla via. Pochi secondi prima di finire in un posto di blocco dei carabinieri, il ventenne dei Quartieri Spagnoli si è servito di un minore, anzi, di un bambino, per usare la sua espressione puntualmente intercettata e finita agli atti di una indagine della Squadra Mobile. Poi, appena tornato a casa, si è ventato della missione di sangue portata a termine, sempre lì tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli: «Gli ho sparato otto botte (pam-pam-pam) l'ho centrato tre volte, alle gambe e al tallone».

A parlare così è Carmine Grammatica, ritenuto vicino al gruppo che fa capo a Masiello. Grammatica è stato arrestato pochi giorni fa come responsabile dell'agguato contro Marco Zanga, a sua volta ritenuto vicino al gruppo Mazzanti, in rotta di collisione da sempre con i Masiello per la zona che si trova tra le chianche e la parrocchiella.

Il ferimento di Zanga è avvenuto il sette novembre del 2022, tra vicolo Lungo San Matteo e via De Deo, la zona da anni battuta dal turismo di massa, anche grazie al famoso murale di Maradona.

Un episodio per il quale Grammatica è in cella.

Decisivo il lavoro della Mobile del primo dirigente Alfredo Fabbrocini (fresco di promozione a Questore), che ha fatto leva anche su una serie di intercettazioni. Tra queste, si sente la voce di Grammatica che si esalta per il suo gesto criminale. Parla con la fidanzata e dice: «Raffaele mi ha detto, vai e spara... lo spinge e io pam pam... lui a terra dice: vi spezzo, poi se ne voleva scappare a piedi, amore credimi è stato bellissimo, pensa che ho sparato otto botte, lo presi con tre botte, l'ho proprio schiattato».

Poi Grammatica, in un'altra occasione, si è rivolto ai genitori, che lo avrebbero rimproverato per essersi fatto trovare con delle pallottole in tasca: «Ho fatto appena in tempo a darla a un bambino e a dire, corri, scappa».