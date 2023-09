Clan Misso, preso killer pentito

Era nei pressi delle scuderie dell'Ippodromo Ghirlandine di Modena, il 47enne Giuseppe Misso. Lo hanno arrestato gli uomini della Mobile della città emiliana assieme ai colleghi di Roma. Dovrà scontare una condanna a 12 anni di reclusione, come responsabile dell'omicidio di Tommaso Provitera. Un delitto consumato nel lontano 1999, per il quale Misso era stato accusato dopo essere finito in manette, negli anni successivi alla faida che ha insanguinato rione Sanità nel 2005. Giuseppe Misso, soprannominato Peppe 'o chiatto, è stato protagonista negli anni scorsi di una collaborazione con lo Stato, che gli ha consentito di ottenere alcuni benefici previsti dalla legge.

