Salerno, mense ospedaliere e scolastiche fuorilegge: sanzioni e provvedimenti

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha effettuato controlli a livello nazionale presso le mense all’interno delle strutture ospedaliere e sanitarie, per verificare le condizioni igieniche e strutturali nonché l’attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e la corrispondenza ai vincoli contrattuali delle ditte assegnatarie. I controlli del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno nella provincia di Salerno sono stati tredici, di questi cinque sono stati di esito non buono. Le ispezioni hanno riguardato punti di cottura, preparazione e distribuzione pasti ubicati in strutture sanitarie sia pubbliche che private. In due ospedali delle province di Salerno e Benevento (i Nas hanno difatti controllato anche questa rovincia e quella di Avellino) sono state contestate violazioni delle procedure indicate nel manuale di autocontrollo, poiché alcuni operatori addetti al confezionamento del vitto indossavano monili o orologi. Nel corso delle verifiche sono stati eseguiti anche numerosi tamponi di superficie e campioni per la ricerca di agenti patogeni e contaminanti sulle aree di maggiore rischio, quali tavoli da lavoro, carrelli e vassoi utilizzati per la preparazione dei pasti, risultati tutti conformi. Nel medesimo contesto sono state elevate, a vario titolo, diffide per le carenze strutturali od organizzative rilevate, informando le competenti autorità amministrative per l’immediata risoluzione.